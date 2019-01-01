Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya'dan İstanbul'da Yılın İlk Bebeklerine Ziyaret

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'da Yılın İlk Bebeklerine Ziyaret

1 saat önce

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'da yılın ilk bebeklerine ziyaretİSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu'nda yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'da yılın ilk bebeklerine ziyaret

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu'nda yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gelerek yeni yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya'ya ziyaretinde Ak Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'da eşlik etti. Ziyaret renkli görüntülere sahne olurken Vali Yerlikaya, yeni doğan kız bebek Lina ve Yakup'a birer tam cumhuriyet altını hediye etti.
Vali Yerlikaya, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, hastane çalışanları başta olmak üzere görevi başındaki tüm kamu personeli ve basın mensuplarına teşekkürlerini ileten bir açıklamada bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Valisi, Zeytinburnu, İstanbul, Genel
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