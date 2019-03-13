Vali Yerlikaya'dan Tff Başkanı Hüsnü Güreli'ye Ziyaret
46 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli
'ye nezaket ziyaretinde bulundu. TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete; TFF Başkanvekilleri Ali Dürüst
ve Cengiz Zülfikaroğlu
ile Genel Sekreter
Kadir Kardaş da katıldı. Ziyarette, 14 Ağustos 2019 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park
'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa
ile 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı
'nda yapılacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakaları ev sahipliği ile ilgili görüş alış verişinde bulunulurken, Başkan Hüsnü Güreli ve Başkanvekili Cengiz Zülfikaroğlu tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
TFF Başkanı Hüsnü Güreli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ismi yazılı A Milli Takım forması ve hediye takdim ederken ziyaret tesislerin gezilmesi ile sona erdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:53 Kaynak: İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye Ziyaret
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