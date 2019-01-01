Vali Yerlikaya'dan Yılın İlk Bebeklerine Ziyaret
44 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu'nda yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Zeytinburnu
'nda yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Zeytinburnu Süleymaniye
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gelerek yeni yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya'ya ziyaretinde AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın
da eşlik etti. Ziyaret renkli görüntülere sahne olurken Vali Yerlikaya, yeni doğan kız bebek Lina ve Yakup'a birer tam cumhuriyet altını hediye etti.
Vali Yerlikaya, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, hastane çalışanları başta olmak üzere görevi başındaki tüm kamu personeli ve basın mensuplarına teşekkürlerini ileten bir açıklamada bulundu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
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