Vali Yerlikaya: İstanbul'da 77 sorunsuz arsa var - Son Dakika

" İstanbul'da 77 sorunsuz arsa var"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin muhtemel İstanbul depremi öncesinde 1999 öncesindeki başta eğitim kurumları, okullar olmak üzere bütün kamu binalarının yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi amacıyla 2006'da kurulduğunu hatırlatarak, "1999 öncesinde yapılmış okullarımızın yüzde 92'sini deprem dayanıklılığını, güvenliğini hamdolsun sağladık." dedi.

Yerlikaya, "77 sorunsuz arsamız var elimizde. İstanbullu hemşehrilerimize, sağ elin verdiğini sol elin farkına varmayacak titizlikte olan hayırseverlerimize duyurmak istiyoruz. Biz bu arsalarımızı en kısa zamanda hayırseverlerle buluşturmak istiyoruz. Daha önce yapılanlardan farklı olarak 'Yaşayan Okullar' projesinin en güzel ilk uygulamasının da bu 77 arsada olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, projede görev alan mimarlara plaket verdi. Daha sonra Selçuk ve beraberindekiler projede yer alan okulların tanıtıldığı sergi alanını gezdi.

Etkinliğe İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın yanı sıra proje okullarının valileri, belediye başkanları, il milli eğitim müdürleri ve projeye destek veren mimarlık ofislerinin yetkilileri katıldı.

"Yaşayan Okullar" Projesi hakkında

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen proje, eğitim kurumlarının mimari yapılarının öğrencilerin gereksinimleri ve okulların bulunduğu bölgenin özellikleri değerlendirilerek yeniden tasarlanması amacıyla düzenleniyor.

Proje kapsamında, 15 mimarlık ofisi tarafından hazırlanan 23 proje, köy okullarından, yoğun kent nüfusundaki okullara Türkiye'nin farklı ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan bir örneklem oluşturuyor. Yaklaşık 150 bin metrekarelik proje alanı ve ortalama 450 derslik ile 15 bin öğrenciye erişmesi hedeflenen Yaşayan Okullar Projesiyle anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim iş okullarının bulundukları bölgenin coğrafi özellikleri göz önünde bulundurarak yeniden yapımı ya da yenilenmesi sağlanacak. Hazırlanan tüm projelerde, okulların sadece öğrencileriyle değil çevreleriyle de sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi önemseniyor.