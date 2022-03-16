Vali Yerlikaya: Kahraman vatan evlatlarına borcumuzu ödeyemeyiz - Son Dakika
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Vali Yerlikaya: Kahraman vatan evlatlarına borcumuzu ödeyemeyiz

16.03.2022 15:39
Vali Yerlikaya: Kahraman vatan evlatlarına borcumuzu ödeyemeyiz

İSTANBUL'da 5 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi.

İSTANBUL'da 5 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Şehitlerimiz bizim şeref payemiz, gazilerimiz onurumuzdur. Bugün 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında,  bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, bizler hür ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak, bu fazilet ve nimetler hiç şüphesiz aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Ne yaparsak yapalım kahraman vatan evlatlarına minnet borcumuzu ödeyemeyiz" dedi.

İstanbul Valiliği'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzenlenen tören ile 5 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını verdi. Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne Vali Yerlikaya'nın yanı sıra 1. Ordu Komutanı Korg. Kemal Yeni, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu, 3. Kolordu Komutanı Korg. Levent Ergün, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İlçe Belediye Başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

ŞEHİTLERİMİZ ŞEREF PAYEMİZ, GAZİLERİMİZ ONURUMUZDUR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından konuşan Vali Yerlikaya, "Şehitlerimiz bizim şeref payemiz, gazilerimiz onurumuzdur. Bu madalya ve beratlar elbette yapılan fedakarlıkların karşılığı olamaz. Bir insanın, vatanı uğruna canından geçmesine bu dünyada paha biçmek mümkün değil. Bugün, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, bizler hür ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak, bu fazilet ve nimetler, hiç şüphesiz aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir" dedi.

NE YAPARSAK YAPALIM BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ Yerlikaya, "Ne yaparsak yapalım, kahraman vatan evlatlarına minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Bizim inancımızda vatanı, milleti, inancı için canından geçenlerin makamı şehitliktir. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde şehitlik için: "Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, hiçbir seriyyeden geri kalmaz, hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra diriltilip tekrar şehit olmak, yine diriltilip tekrar şehit olmak isterdim" buyuruyor. Sizler Gazi olmanın şerefine nail olmuş kahramanlarımızsınız" ifadelerini kullandı.

GAZİLİK ÖMÜR BOYU TAŞINACAK BİR ŞEREFTİR Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünden örnek veren Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle "Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir!" Anadolu'da bin yıl önce Sultan Alparslan'la Malazgirt'te başlayan, Osman Gazilerden, Fatihlere, Yavuzlara, Gazi Mustafa Kemallere uzanan büyük mücadelemizdeki her bir şehidimiz, her bir gazimiz, bu toprakları bizim kılan silinmez mühürlerdir" diye konuştu.

ASIM'IN NESLİ BURADA 2 gün sonra 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Çanakkale herhangi bir savaş değildi. Bir milletin var oluş mücadelesiydi. Çanakkale için Mehmet Akif; 'Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' diyordu ya. Bugün Asım'ın nesli ete kemiğe bürünmüş olarak, şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimizle burada" ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ İMKANIMIZLA AİLELERİN YANINDAYIZ Vali Yerlikaya, "Bize düşen en önemli vazife,şehitlerimizin emaneti kıymetli ailelerini ve gazilerimizi asla ihmal etmemek. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her daim yanlarında olmak. Hamdolsun, her türlü imkanımızla yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz.  Şehit ailelerimize vatan toprağına sırladıkları evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, babalarının asla dinmeyeceğini bildiğim yürek acıları için, sabırlar diliyorum. Sizlere takdim edeceğimiz Devlet Övünç Madalyası'nın bu devletin, bu milletin bir vefa nişanesi olarak nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


Vali Yerlikaya: Kahraman vatan evlatlarına borcumuzu ödeyemeyiz
Vali Yerlikaya: Kahraman vatan evlatlarına borcumuzu ödeyemeyiz
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Kaynak: DHA

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