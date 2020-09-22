Son dakika! Vali Yerlikaya, vefatının 500. yıl dönümünde Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vefatının 500. yıl dönümünde Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim 'in kabrini ziyaret etti. Ziyarete İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve beraberindekiler de katıldı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler Yavuz Sultan Selim kabrinin başında dua ederken Kuran-ı Kerim okundu.

- İstanbul