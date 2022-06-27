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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet birimini ziyaret etti - Son Dakika

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