Vali Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet birimini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet birimini ziyaret etti

27.06.2022 16:13
Vali Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet birimini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar karşıladı.

Görevli personeli selamlayan Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi envanterine giren KB-17 Sahil Güvenlik Botu'nu gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım'a ziyareti sırasında, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.

Ares Tersanesinde üretilen, yerli üretim olan KB-17 Sahil Güvenlik Botu, Tekirdağ'da 7-24 esasına istinaden görev yapmaya başladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet birimini ziyaret etti - Son Dakika

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