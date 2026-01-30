Vali Yılmaz, basın mensupları ile buluştu

Eskişehir'de basın mensupları ile buluşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Sizlere kapım da telefonum da her zaman açıktır. Tek isteğim, sizlerle beraber Eskişehir'e en güzel hizmetleri sunabilmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Osmaniye Valiliği'nden Eskişehir Valiliği görevine getirilen Dr. Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Düzenlenen kahvaltı programı, Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Hüseyin Aksoy'un 10 Ocak'ta gazetecilerle vedalaştığı Ali Güven Uygulama Oteli'nde yapıldı. Saat 10.00'da başlayan programda açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, Eskişehir'e hizmet mesajını yineledi.

"Sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu oldum"

Vali Yılmaz, "Kıymetli basın mensuplarımız, göreve başladığımız andan itibaren her zaman yakınımızda, yanımızda oldunuz. Çalışmalarımızda, zor zamanlarda da iyi zamanlarda da her zaman sizler oldunuz. Sizlerin varlığının, sizlerin desteğinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Hep beraber çalışacağımız için ilk fırsatta bir tanışma kahvaltısı yapalım istedim. Aslında tanıyorsunuz ama olsun, daha iyi tanıma fırsatı olur diye düşündüm. Sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz" ifadelerini kullandı.

"24 saat esasına göre çalışacağız"

Eskişehir'de daha önce 4 yıl Sivrihisar Kaymakamlığı, 2 yıl da Tepebaşı Kaymakamlığı görevi yaptığını hatırlatan Vali Yılmaz, "Aslında sizlere çok yabancı değilim, o günlerden tanışıyoruz. Türkiye'mizi dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Eskişehir'imizden çalışmak benim için büyük bir heyecan, büyük bir onur. Eskişehir'e ne katabiliriz, ne değer kazandırabiliriz, güzelliklerine ne kadar katkı sağlayabiliriz, nasıl daha iyi olabilir, bunun gayreti içinde olacağım. Çalışma hayatımda zamanı asla gözetmedim, bundan sonra da gözetmeyeceğim; 24 saat esasına göre çalışacağız. Eskişehir'imizin gelişmesine, kalkınmasına; bilimden sanata, kültürden ekonomiye her alanda gelişmesi için bütün gayreti gösterirken; her zaman kıymetli hemşehrilerimizin yanında, içinde, aralarında olacağım" şeklinde konuştu.

"Eleştirilerinize hiçbir itirazım olmaz, amacım hizmet etmektir"

İhtiyaç duyan vatandaşların evlerine gideceğini, şehit yakınlarını, kahraman gazileri asla unutmayacağını vurgulayan Vali Yılmaz, şöyle devam etti:

"Başladığım gün söylediğim gibi, kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret göstereceğim. Devletimizin sıcak yüzünü, ilgisini kıymetli hemşehrilerime en iyi şekilde sunma gayreti içinde olacağım. Şunu çok iyi biliyorum: Zaman çok hızlı geçiyor ve bunu durdurma imkanımız yok. Bu geçen zaman içinde her anı en iyi şekilde değerlendirmek ve görevimizi tamamladığımızda da Allah'ın nasip ettiği süre ne kadarsa, o süreyi tamamladığımızda tek düşüncem, tek isteğim şu olacak: 'Güzel çalışmalar yaptı, iyiydi, iyi ki geldi, iyi ki çalıştı, iyi ki Eskişehir'e böyle bir hizmet dönemi oldu' denilmesi. Eleştirilerinize hiçbir itirazım olmaz, amacım hizmet etmektir. Her şeyi biliyorum havasında asla olmadım, böyle bir anlayışım yok. Her şeyi bilmek hiçbir insana mahsus değildir. Her zaman eksiklerimiz, hatalarımız olabilir; insanız. İletişim hatalarımız olabilir. Sizlere kapım da telefonum da her zaman açıktır. Tek isteğim, sizlerle beraber Eskişehir'e en güzel hizmetleri sunabilmek. Bilgi çağının ötesini yaşadığımız bu çağda, hemşehrilerimize yaptığımız faaliyetlerin doğru şekilde iletilmesi olmazsa olmazlarımızdandır ve bunu yapacak olan kıymetli basın mensupları sizlersiniz. Dürüst çalışacağım, adaletli olmaya gayret göstereceğim. Allah'ın izniyle görevimizi tamamladığımızda "dediği gibi yaptı" denilmesini istiyorum. En büyük hedefimiz; hem sizlerden hem de kıymetli hemşehrilerimizden 'Allah razı olsun, iyi insandı, iyi çalıştı, gayret etti, bizim sevgimizi kazandı' sözünü duymaktır. Bunu tek başıma yapamayacağımı biliyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımla, kamu görevinde bulunan herkesin gayretiyle başarılı olacağız."

Program, Vali Yılmaz'ın basın mensupları ile toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR