Vali Yılmaz\'dan Gazze Filmi Yorumu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Gazze'de masum bir çocuğun şehadet öyküsünü konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi' adlı filmin özel gösterimini seyretti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktaran filmin Eskişehir gösteriminin ardından açıklamalarda bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, filmin Gazze'de yaşananların insanlığın geldiği noktayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini ifade etti. Çocuk ve kadın ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirilen katliamların büyük bir vahşet olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, bu yaşananların insanlık adına derin bir utanç ve büyük bir acı olduğunu dile getirdi. Günümüzde hala böyle katliam ve soykırımların yaşanmasının son derece üzücü olduğunu belirten Yılmaz, bu tür dramların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Vali Yılmaz'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımında ise, "İsrail'in uyguladığı soykırımı, zulmü bir kez daha yüreğimizde derinden hissettik. Allah soykırımcı İsrail'i kahru perişan eylesin" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR