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Valilik, okulda yaşanan şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

Valilik, okulda yaşanan şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlattı

Muğla Valiliği, Milas Sakarya İlkokulu'nda yaşanan öğrenciye yönelik şiddet olayıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Valilik, okulda yaşanan şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlattı
28.11.2023 - 15:44,  Güncelleme: 15:47
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VALİLİK, ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milas'ta okul müdür yardımcısı Mehmet Serkan G.'nin 1'inci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6), havaya kaldırıp fırlattığı olayın ardından Muğla Valiliği'nden, konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "28.11.2023 tarihinde ulusal ve yerel basında yer alan 'Milas Sakarya İlkokulu'nda öğrenciye yönelik şiddet' konulu haberle ilgili olarak, Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Fırat AKAY/ BODRUM, (Muğla),

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Valilik, okulda yaşanan şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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