Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor

10.08.2022 16:35
Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü kıyısındaki Kocaeli Dostluk Parkı'na yapılacak 50 metrelik iskelenin çalışmalarına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü kıyısındaki Kocaeli Dostluk Parkı'na yapılacak 50 metrelik iskelenin çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında vatandaşların yoğun kullandığı Kocaeli Dostluk Parkı'na teknelerin de yanaşabileceği şekilde tasarlanan iskele inşa edecek.

Çelik konstrüksiyon üzerine ahşap giydirme olarak tasarlanan ve yüzde 70'i tamamlanan iskelenin kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Van Gölü, Kocaeli, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor - Son Dakika
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