Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında vatandaşların yoğun kullandığı Kocaeli Dostluk Parkı'na teknelerin de yanaşabileceği şekilde tasarlanan iskele inşa edecek.

Kaynak: AA

Van Gölü, Kocaeli, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor - Son Dakika

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