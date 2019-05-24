Van Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e çıktı

Esenler Erokspor: 1 - Van Büyükşehir Belediyespor: 2
ANKARA/ DHA
TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Van Büyükşehir Belediyespor, Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Van ekibine kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta verdi.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Hüsnü Emre Çelimli
ESENLER EROKSPOR: Mehmet Doğan, Erhan Karayer, Rahmi Muhammet Akyazı, Muharrem Öner, Sinan Morgil, Melih Kabasakal, Berat Satılmış, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman (Dk. 46 Halil Çelik), Sefa Durmuş (Dk. 75 Eray Pazar), Şahin Fıstıkcı
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk, Yakup Demir (Dk. 90 Burçak Özkanca), Serdar Cansu, Barış Sağır, Emrah Tacir (Dk. 70 Emre Toptan), Soner Birinci, Oktay Aydın, Güney Tutcuoğlu (Dk. 75 Umut Koray Öz), Butuhan Er
GOLLER: Dk. 13, Dk. 89 (Penaltıdan) Batuhan Er (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Efe Can Çölbekler (Esenler Erokspor)
SARI KARTLAR: Dk. 37 Serdar Cansu, Dk. 67 Güney Tutcuoğlu, Dk. 78 Salih Şenbaş, Dk. 90 Batuhan er (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 38 Muharrem Öner, Dk. 67 Halil Çelik, Dk. 79 Özgün Ali Köklü (Yedek kulübesinde), Dk. 86 Mehmet Doğan (Esenler Erokspor)