Van'da 15 Temmuz şehidi polis memuru mezarı başında anıldı - Son Dakika

Van'da 15 Temmuz şehidi polis memuru mezarı başında anıldı

VAN Erciş'te FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında savaş uçakları tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen (36), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri tarafından mezarı başında anıldı.

VAN Erciş'te FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında savaş uçakları tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen (36), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri tarafından mezarı başında anıldı. Grup, şehidin mezarına bayrak bırakıp, dua etti.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki mesaisini bitirdikten sonra evinde dinlenirken, çağrıldığı görev sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'in acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Erciş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ismi verilen Halil Hamuryen'in mezarı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri tarafından ziyaret edildi. Grup, şehidin mezarına ay yıldızlı bayrak bırakıp, dua etti.TÜGVA Erciş Şube Başkanı Engin İşler, şehitlerin unutulmayacağını belirterek, "15 Temmuz 2016'da ordu içinde yuvalanmış bir avuç, iradesini 1 dolara satan hainin işgal girişimi oldu. Bu hainler her şeyi hesaplamışlardı. Ama bu ülkenin evlatlarının nasıl bir dirayet göstereceğini hesaplamamışlardı. Biz bu bölgenin insanlarıyız. Bu bölgede yıllarca kan döküldü, nice şehitler verdik. Biz bu şehitleri, bu bölgeyi, bayrağımızı hainlere, çakallara vermek için mücadele etmedik. Biz var oldukça, onlar bu coğrafyada asla başarılı olmayacaktır. Bugün de Türkiye Gençlik Vakfı olarak şehidimizin mezarı başında dualar okuyup, ay yıldızlı bayrak bıraktık. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin" dedi.

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Türkiye, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:04 Kaynak: DHA

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