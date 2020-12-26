Van'da 3.8 şiddetinde deprem - Son Dakika

VAN'ın Çatak ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde alınan bilgiye göre saat: 12: 31 'de yerin 5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.