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Van'da "Anne-Baba Okulu" seminerinin ikincisi düzenlendi - Son Dakika

Van'da "Anne-Baba Okulu" seminerinin ikincisi düzenlendi

02.12.2021 17:18
Van'da "Anne-Baba Okulu" seminerinin ikincisi düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) işbirliği ile "Anne-Baba Okulu" seminerinin ikincisini düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) işbirliği ile "Anne-Baba Okulu" seminerinin ikincisini düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonundaki programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, toplumun temel taşını ailelerin oluşturduğunu söyledi.

Anne ve babalığın kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve kutsal olduğunu ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek topluma da o kadar katkı sağlamış oluruz. Anne ve babalık sadece sorumluluktan ibaret değildir. Bu yüzden çocukların her anlamda yanlarında olmalı gerçek anlamda yetişmelerini sağlamak için mücadele etmeliyiz. Çocuklarımıza hak ettiği saygıyı, sevgiyi, değeri, ilgiyi göstermeliyiz. Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirdiğimiz an, ailesine, ülkesine daha sorumlu bireyler de yetiştirmiş olacağız. Bu yüzden bu program çok kıymetli ve anlamlıdır. Programa katkı sunan SODİMER'e, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise eğitimin ailede başladığını belirterek, "Çocuğun eğitimi ana rahminde başlar, doğumdan sonra da devam eder. Çocuğun kişiliği 6 yaşına kadar ailesinden aldığı eğitimin kalitesine ve şekline uygun olarak yüzde 80 tamamlanmış olur. Aile de eksik kalan veya yanlış verilmiş eğitimin okulda değiştirilmesi veya tamamlanması çok zordur. Yani içinde doğduğumuz ev, yaşadığımız şartlar, anne babamızın davranışları ilerde nasıl bir ruh haline ya da kişiliğe sahip olacağımızı belirler." diye konuştu.

Seminer, Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Kuru'nun "Duygu Dostu Ebeveynlik", Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Güven'in "Çocukluk ve Ergenlikte Sorumluluk Bilinci", Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Tuna Şahsuvaroğlu'nun "Çocuklarımızdan Ne Bekliyoruz", Psikolojik Danışman Aslı Ünal'ın "Anne Babaların Çocuklarıyla Yaşam Yolculuğu" adlı sunumlarıyla devam etti.

Yaklaşık 3 saat süren program SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Programa Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcıları Adem Balkanlıoğlu, Yavuz Arslan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'ın eşi Esma Savar, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman'ın eşi Elif Duman, Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın eşi Esra Solak ve aileler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Medya, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'Anne-Baba Okulu' seminerinin ikincisi düzenlendi - Son Dakika


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