Van'da atölye açan 11 İranlı girişimci, ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet yürüten yabancı girişimciler, ürünlerini birçok ülkeye ihraç ederek hem ekonomiye hem de Türkiye'nin dış pazarda daha da güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Hazırladıkları projelerle başvurdukları İŞGEM'de kendilerine atölye desteği verilen 11 İranlı girişimci, geliştirdikleri projelerle Van'da katma değeri yüksek ürünlerin seri üretimini gerçekleştiriyor.

İŞGEM'in desteğiyle bu ürünlerin patentini ve gerekli olan diğer belgeleri alan girişimciler, Van'da geliştirdikleri dolu önleme, virüs ve bakterileri yok etme, damar bulma, manyetik dalgalarla meyve ve sebze kurutma cihazlarını birçok ülkeye ihraç ediyor.

Bu sayede yeni istihdam alanlarının oluşmasını sağlayan girişimciler, yaptıkları üretimle kentin ekonomisine de katkı sunuyor.

"6 ayda 4 ürün geliştirdik"

Girişimcilerden İran uyruklu makine mühendisi Mehrdad Fojlaley, AA muhabirine, 2018 yılında Van Teknokent'te AR-GE çalışmalarına başladıklarını, 2019 yılında da İŞGEM'e başvurduklarını belirtti.

Kurul onayını aldıktan sonra İŞGEM'de çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Fojlaley, "6 ay içinde 4 çeşit teknolojik ürün geliştirdik. Bu ürünlerimizin belgelerini, bakanlık ve diğer kurumlardan gerekli onayları aldıktan sonra seri üretime başladık. İlk ürünümüz salgın dönemine denk geldi. Hava ve yüzey dezenfektan makinesi. İlk kez Türkiye'de üretildi. Yaklaşık 12 ülkeye ihracatımız oldu. Türkiye içinde de hastaneler, eczaneler, ambulanslar için satışlarımız oldu. Diğer ürünümüz olan meyve kurutma makinesi de elektro manyetik dalgalarla çalışıyor. Tıbbi atıkları yerinde dezenfekte eden makineyi ürettik. Bu ürünlerin benzerleri Avrupa ülkelerinde üretiliyor. Biz bunu yerli imkanlarla yapıyoruz. Daha düşük bir maliyetle inşallah piyasaya süreceğiz. Damar bulma cihazı üretiyoruz. Görünmeyen damarları kızıl ötesi ışınlarla gösteriyor." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin Türkiye markalı ürünlere değer verdiğini ifade eden Fojlaley, "Türkiye dünya genelinde ihracat için açık bir ülke. Avrupa ülkeleri ile iyi bir ilişkisi var. Türkiye markalı ürünlere değer veriyorlar, seviyorlar. Biz de ürünlerimize 'Made in Türkiye' yazdığımız zaman, belgelerimiz de tam olduğu için Avrupa ülkeleri ilgi gösteriyor. Türkiye de kazanıyor biz de kazanıyoruz." dedi.

"İhracatımızla Türkiye ekonomisine etkimiz olacak"

Elektrik mühendisi Mohammad Malek Mohammadi ise makine motorlarının güç aktarma sistemlerindeki elektrik akımı dalgalanmasındaki yükü ve torku geçici olarak azaltan ve artıran "Soft Starter" (Yumuşak Yol Verici) cihazı ürettiğini aktardı.

Van'da 2 yıl önce faaliyete başladığını belirten Mohammadi, "Ürünlerimizi ve teknolojilerimizi İŞGEM'in bize verdiği imkanlarla üretmeye başladık. Amacımız yeni teknolojiler üretmek ve Türkiye'de yeni iş alanları yaratmak. Yeni teknolojiler geliştirerek Türkiye'nin ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Ürünlerimizin 'yerli malı' ve diğer belgelerinin tamamı var. Türkiye'de olduğumuz için dünya ticaretine bağlanabiliyoruz. İlk ihracatımızı da Irak'a yaptık." ifadelerini kullandı.

"İthal ettiğimiz ürünler artık Van'da üretiliyor"

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de girişimciliği geliştirmek amacıyla 2005 yılından bu yana yürüttükleri projenin yurt dışından da ilgi görmeye başladığını söyledi.

Kentin gelişmesine katkı sunmak amacıyla 2-3 yıldır yurt dışında yaptıkları tanıtımların, katıldıkları fuarların neticesini vermeye başladığını belirten Gedik, şu anda merkezde üretim yapan 56 girişimciden 11'ni yabancıların oluşturduğuna dikkati çekti.

Yabancı girişimcilerin ürünlerin tamamının Türkiye'de ilk kez üretildiğinin altını çizen Gedik, şunları kaydetti:

"Atölyelerimizde, dolu önleme cihazı, virüs ve bakterileri yok eden cihaz, damar bulma cihazı, manyetik dalgalarla meyve ve sebze kurutma cihazı, oyun makineleri gibi teknolojik, inovatif ve tamamı patentli olan üretimler gerçekleştiriliyor. Girişimcilerimiz, geliştirdikleri ürünlerle İŞGEM'e ciddi anlamda katma değer oluşturmaya başladı. Yurt dışından ülkemize ithalat yoluyla gelen ürünleri, Van İŞGEM'de tamamen yerli ve milli imkanlarla üretmeye başladık. Bu bizim için sevindirici ve onur verici bir çalışma oldu. Bu çalışmalarımızı daha da hızlandırmaya başladık."

Kovid-19 süreci ve son zamanlarda dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle firmaları daralan iç pazardan yurt dışına açmak istediklerini ifade eden Gedik, bu kapsamda Irak'ta, İran'da çalışma yürüttüklerini, Azerbaycan'da da bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını anlattı.

"4 firmamız ihracat yapıyor"

İŞGEM'deki 4 firmanın ürettiği ürünleri ihraç ettiğini aktaran Gedik, "İhracat yapan firmaların sayısını artırmak istiyoruz. Son günlerde yabancı girişimcilerden ciddi anlamda ilgi görmeye başladık. Her hafta bir yabancı girişimcimiz İŞGEM'e gelerek yer almak istiyor. Yerimiz tamamen dolduğu için yeni girişimci alamıyoruz. Bu nedenle kapasitemizi artırmak istiyoruz. Yurt dışında katıldığımız fuarlar sayesinde Van İŞGEM yabancı girişimcilerin ilgi odağı oldu. Bu da sevindirici bir gelişme çünkü yabancı girişimciler, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için buraya geliyorlar. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Yenilikçi, teknolojik, ve ihracat odaklı ürün üretmemiz lazım. Bunun farkındayız ve bunu yapabilmek içinde elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." şeklinde konuştu.