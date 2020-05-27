Van'da cuma namazı kılınacak camilerde alınacak tedbirler değerlendirildi - Son Dakika

Van'da cuma namazı kılınacak camilerde alınacak tedbirler değerlendirildi

Van'da cuma namazının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre kılınması için belli kararlar alındı.

Van'da cuma namazı kılınacak camilerde alınacak tedbirler değerlendirildi, System.String[]

Van'da cuma namazının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre kılınması için belli kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden kısmi olarak açılmasına yönelik alınacak tedbirler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Vali Bilmez, normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge uyarınca camilerin 29 Mayıs Cuma günü kısmi olarak toplu ibadete açılacağını belirtti.

Salgın riskinin devam ettiğini vurgulayan Vali Bilmez, ilgili kurumlarla bir araya gelerek alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini ve bazı kararlar aldıklarını aktardı.

Bilmez, Cuma namazı kılınmasına uygun olan camileri il ve ilçe müftülüklerinin belirleyeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Cuma namazı kılınacak yerlerin kapasitesi belirlenip, fazla kişi alınmayacak. Cuma kılınacak mekanlarda cuma heyeti oluşturulacak. Bu heyette müftülük, emniyet, sağlık ve zabıta personeli görev alacak. Vatandaşlar, namaza evde abdest alıp seccadeleriyle gelecek. Maske takmak zorunlu olacak. Namaz öncesi ve sonrası fiziksel temastan kaçınılacak mesafeye dikkat edilecek. Başta kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere tüm hastalar toplu halde ibadet edilen yere gelemeyecek. Sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından izole edilen, başta İstanbul olmak üzere il dışından gelen ve 14 günlük karantina sürecinde bulunan vatandaşlar toplu halde ibadet edilecek yerlere gelmeyecek. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan (65 yaş üstü, 20 yaş altı) kişiler camiye gelemeyecek. Toplu halde ibadet edilen yerlerde ve çevresinde seyyar satıcılara ve dilencilere müsaade edilmeyecek. Toplu halde ibadet edilen yerlerde bağış yapılmayacak ve bağış toplanamayacak. Toplu ibadet yapılan yerlerde ses düzeni kurulacak. Cuma namazının sadece farzı toplu halde kılınacak. Vatandaşımız Cuma namazı öncesindeki ve sonrasındaki sünnetleri evinde kılacak."

Toplantıya, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Müftüsü Ömer Keskin, ilçe müftüleri ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da cuma namazı kılınacak camilerde alınacak tedbirler değerlendirildi - Son Dakika

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