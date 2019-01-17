Van'da 'Gençlik Çalıştayı' Değerlendirme Toplantısı

Van Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen '1. Van Gençlik Çalıştayı'nın değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen '1. Van Gençlik Çalıştayı'nın değerlendirme toplantısı yapıldı.



Van'da 2018 yılında gerçekleştirilen 1. Van Gençlik Çalıştayının değerlendirme toplantısı yapıldı. İskele Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya; YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, çalıştayın Türkiye'de yapılan tek çalıştay olduğunu vurgulayarak, "7 farklı başlık altında gençlerimizin sorunları irdelendi. Mevcut dönemdeki ve geleceğe yönelik bütün talepler irdelendi ve çıktı olarak da bizden talep edilen projeler, bizim açımızdan çok önemliydi. DAKA Genel Sekreterimizin de dediği gibi çıktıları hayata geçirmeye başladık. Kuluçka merkezimizde de ilerde göreceksiniz, çok önemli adımlar atılacak. Yabancı uyruklu çocuklara ilişkin ve birçok konuda çıktı var. Bizler de çalıştayın çıktılarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. Burada dikkat çekici olan, üç farklı kurumun bir araya gelerek Van'daki gençlerimizin sorunlarını etkin bir şekilde ortaya koyma başarısını göstermesidir. Tabi bunlar da valiliğimizin öncülüğünde yapıldı. Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle sohbet ettik. Bu çalışmamızdan çok mutlu oldular. Gittikleri üniversitelerde de böyle bir çalıştay yapmak için gayret sarf edeceklerini gördük. Van'dan çıkan bu popüler uygulama, Türkiye'ye bir ışık tutacak, bir öncülük teşkil edecek. Bu anlamda çalıştaya katkı sunan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.



"Bu kitabı bütün Türkiye'ye dağıtacağız"



Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, 2018 yılı başlarında başlatılan ve 5 Ocak'ta zirve programıyla nihayete erdirilen Van Gençlik Çalıştayında 13 ilçede 14-29 yaş arası 4 bin gence anket uygulandığını ifade etti. Çalıştayın sonuç bildirgesini yaklaşık 500-600 sayfalık bir kitaba dönüştüreceklerini dile getiren İnanç, "Bu kitabı bütün Türkiye'ye dağıtacağız. Bugünkü toplantımızın da amacı, basınımızın gözüyle çalıştayımızın değerlendirilmesidir. Kitap daha baskıya girmeden görüş ve önerilerinizi almak istedik. Görüşlerinizi de alıp kitaba son şeklini vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Van'da 'kuluçka merkezi' kuruluyor



DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, bütün politikalarını gençlik odaklı yaptıklarının altını çizerek, "Bu kapsamda çalıştay bizim için çok önemli. Sadece Van için değil, ülke için de katkısı olacak bir çalıştay. Van'da üniversite ile üzerinde uzun süredir çalıştığımız girişimci gençler için kuluçka merkezi diye bir projemiz vardı. Gençlik komisyonu raporu da bunu pekiştirdi. Biz geçtiğimiz ay itibari ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına projemizi sunduk. Projemiz onaylandı ve kaynak aktarımı da yapıldı. Projenin parası da geldi. Nasip olursa önümüzdeki günlerde üniversitemizle, KOSGEB Müdürlüğümüzle birlikte Van'da, teknokentin olduğu yerde bu merkezin temelini atıp hayata geçireceğiz. Yani bu çalıştayın sonuçları, kitabın basımını beklemeyecek. Biz şimdiden projeleri hayata geçirmeye başladık" diye konuştu.



Toplantı, soru cevap ile sona erdi. - VAN

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