Van'da "Gençlik Futbol Turnuvası"

AK Parti Van Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Futbol Turnuvası"nın dördüncü tur kuraları çekildi.

AK Parti Van Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Futbol Turnuvası"nın dördüncü tur kuraları çekildi.



AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Şişli Öğretmenevinde düzenlenen programda, başarılı belediyelerin arkasında AK belediyeciliğin olduğunu söyledi.



Belediyeciliğin hizmet odaklı olduğunu anlatan Türkmenoğlu, "Şehrinize sahip çıkacak, sizi yönetecek güçlü insanları destekleyeceksiniz. Bir şahıs, şehrini yönetecek kişiyi çok iyi irdelemelidir. Sizler bu şehrin insanlarısınız ve bu şehre sahip çıkacaksınız." dedi.



AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva da projelerde gençlere öncelik vereceklerini belirterek, "Gençlerin hayatına dokunacak ve onların kendilerini daha mutlu, huzurlu hissedebilecekleri, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir kentte yaşamalarına olanak sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Bunları sizlerle paylaşacağız. Van Türkiye'nin en genç şehirlerinden bir tanesidir. Hem kentleşme anlamında hem de barındırdığı potansiyel itibarıyla demografisi ve insan kalitesi nedeniyle genç bir kenttir. Gençlerin yönetimin dışında olması, ötekileştirilmesi ve sorunlarla boğuşuyor olması kabul edilir bir yaklaşım değil." diye konuştu.



Konuşmaların ardından "Gençlik Futbol Turnuvası"nın dördüncü tur kuralarının çekilişi gerçekleştirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler

Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı

Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek