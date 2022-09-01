HDP'Lİ BULDAN SEÇİMLERE İKİ İTTİFAKLA GİRİYORUZ - Son Dakika
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HDP'Lİ BULDAN SEÇİMLERE İKİ İTTİFAKLA GİRİYORUZ

01.09.2022 21:59
HDP'Lİ BULDAN SEÇİMLERE İKİ İTTİFAKLA GİRİYORUZ

VAN'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi.

VAN'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlere iki ittifakla gireceklerini belirterek,Seçimlere iki ittifakla birlikte giriyoruz. Yani hem Türkiye soluyla birlikte yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlerde güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz.dedi.

Van'da 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP bölge milletvekilleri, parti yöneticileri, Sivil Toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mitingin düzenlendiği alanda polis birakatları kuruldu, gelen vatandaşlar ise iki ayrı arama noktasından geçtikten sonra alana alındı. Kürt sanatçılarının söylediği Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, barışın refah ve huzur anlamına geldiğini bildiklerini belirterek, şöyle konuştu Önemli ittifaklarımız var. Emek ve Özgürlük ittifakı bir tarafta. Diğer taraftan da Kürtlerin ittifakı. Yani seçimlere hem Türkiye soluyla birlikte, yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlerde güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz. AKP'ye artık güle güle demenin zamanı gelmiş ve geçiyor. Sizlere bir kez daha bu anlamda söz veriyoruz. HDP bu ülkedeki halkların sesi, Türkiye halklarının sözü ve rengi olacak. HDP ortak yaşamın teminatıdır. Bir kez daha söz olsun. Barış için söz olsun, adalet için söz olsun, demokrasi için söz olsun, kadınlar ve gençler için söz olsun. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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