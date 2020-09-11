Van'da "Hayat Boyu Öğrenme Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Van'da "Hayat Boyu Öğrenme Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanı Meral Altınkaya başkanlık etti.

Altınkaya, burada yaptığı konuşmada, Van'ın açılan kurs sayısı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Özellikle okuma-yazma ve mesleki kurslarda elde edilen başarının takdire şayan olduğunu ifade eden Altınkaya, şunları kaydetti:

"Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Van bu anlamda çok başarılı illerimizin başında geliyor. Bundan sonraki süreçte özellikle kursların çeşitliliğini artırmamız çok önemli. Böylelikle daha fazla vatandaşa ulaşacağız."

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve şube müdürleri katıldı.

Altınkaya daha sonra Tuşba Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan maske üretim atölyesi, Edremit Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kano kursunu ve İş-Kur destekli kursları ziyaret etti.