Van'da İlk Kez 'Apendiks Kapatma İşlemi' Yapıldı

Van'da ilk kez 'Apendiks kapatma işlemi' yapıldı Van'da kalpte bulunan sol atriyal apendiks kapatma yöntemi yapıldı 4 kez beyin felci geçiren hasta sağlığına kavuştuVAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Türkiye'de şu ana kadar 4 bölgede yapılamayan...

Van'da ilk kez 'Apendiks kapatma işlemi' yapıldı

Van'da kalpte bulunan sol atriyal apendiks kapatma yöntemi yapıldı

4 kez beyin felci geçiren hasta sağlığına kavuştu



VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Türkiye'de şu ana kadar 4 bölgede yapılamayan 'Apendiks kapatma işlemi' olan kalp kaynaklı felç risklerine tıpa uygulaması yapıldı.

Van bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'de çok az sayıda merkezin yapabildiği başarılı operasyonuyla bir ilke daha imza attı. Hastanede kalp ritim bozukluğundan dolayı 4 kez beyin felci geçirmiş bir hastaya sol atriyal apendiks kapatma yöntemi uygulandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tayyar Akbulut'un kardiyoloji hekimleriyle birlikte yaptığı kan sulandırıcılara alternatif geliştirilen ve modern bir yöntem olarak kabul edilen kalpte bulunan sol atriyal apendiks kapatma yöntemi operasyonu yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından iki günlük takibin ardından hasta taburcu edildi.

Açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, her zaman olduğu gibi bu kez de bir ilke imza attıklarını belirtti. Yıllık olarak hastanede 7 bini aşan anjiyolar yaptıklarını ifade eden Başhekim Parlak, "Her durumda kendimizi nasıl daha geliştirebiliriz şeklinde bir çaba içerisindeyiz. 100'e yakın yoğun bakım yataklarımızla beraber 15 kardiyolog ile hastanemizde hizmet veriyoruz. Anjiyo sayılarımız yıllık olarak 7 binleri aşıyor. Bu tür özellikli vakaları yapmak üzere sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Vatandaşlarımız farklı merkezlere gitmeden burada tedavilerini olabilirler. Emek veren kardiyolog arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

"Modern tedavi yöntemlerini kullanıyoruz"

Kalp ritim bozukluğu bulunan hastaların normal insanlara göre 5 kat beyin felci geçirme riski olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tayyar Akbulut ise, "Biz bu tür hastalarda kan sulandırıcı tedaviler yaparak, beyin felci geçirme riskini azaltıyoruz. Ancak kan sulandırıcı ilaçlarımız yan etkilerinden dolayı kanamalara neden oluyor veya ilaçlara rağmen hasta felç geçirebiliyor. Bizler de yeni modern tedavi yöntemlerini kullanarak, kan pırtısının kaynaklandığı kalbin kulakçık kısmının kör bir girintisi olan apendiksi tıpa yöntemiyle kapatıyoruz. Bu sayede işlem sonrası kan pırtıları beyin felcine neden olmuyor" diye konuştu.

"Hastamız 4 kez beyin felci geçirmişti"

Hastanın kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmasına rağmen 4 kez beyin felci geçirdiğini anımsatan Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedavi ettiğimiz hastamız ritim bozukluğundan dolayı kan sulandırıcıları kullanmasına rağmen 4 kez beyin felci geçirmiş. Bu yüzden biz de kapatma yöntemine karar verdik. Çünkü kan sulandırıcılara rağmen hastamız beyin felci geçirmişti. Operasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık. Hastamızı iki günlük takipten sonra taburcu ettik. Şu an ise şifahen takip ediyoruz."

Ülkemizin çoğu bölgesinde bu yöntemin daha kullanılmadığına dikkat çeken Akbulut, yöntemin Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şu ana kadar uygulanmadığını hatırlattı. Akbulut, yaptıkları uygulama sonrası Doğu Anadolu Bölgesi olarak bir ilke imza attıklarını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye, Ege Kupasında İspanya'yı Devirerek Şampiyon Oldu

İzdivaç Programını, 'Türkiye Şehit Verdi, Siz Burada Oynadınız' Diyerek Terk Eden Damat Adayı İsyan Etti

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak

Megastar Tarkan, Eşinin Kıskançlık Krizlerine Daha Fazla Dayanamadı