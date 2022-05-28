Van'da intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi - Son Dakika
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Van'da intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi

28.05.2022 19:20

Van'da intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, ekiplerce 3 saatin ardından ikna edildi.

Van'da intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, ekiplerce 3 saatin ardından ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'ndeki Toprak Kaleye, saat 16.00 sıralarında intihar girişiminde bulunmak isteyen bir genç çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine; polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, uzun süren ikna çabalar sonucu genç ikna edilerek kayalıklardan indirildi. İkna edilen genç, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Öte yanda, gencin psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Van'da intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi
Van'da intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi
Van'da intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi
Van'da intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Van'da intihar girişiminde bulunan genç ikna edildi - Son Dakika


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