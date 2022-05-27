Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi

27.05.2022 17:41
Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi

Van'da "İpekyolu Mucit Dolu" sloganıyla İpekfest Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

Van'da "İpekyolu Mucit Dolu" sloganıyla İpekfest Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

İpekyolu Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle tarihi Van Kalesi önünde düzenlenen şenlikte, öğrencilerin hazırladığı projeler yarıştı.

Etkinlikte Akınsoft firmasına ait konuşan robot "Ada" da katılımcıları selamladı.

Şenlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitime verdiği önemi anlattı.

"Dünya hızla değişirken, ilerlerken, iletişim ve ulaşım teknolojisinde büyük gelişmeler olurken, toplumlar hızla dönüşürken bizim ana hedeflerimizden biri de gençlerimizi ve çocuklarımızı yarınlara hazırlayabilmektir." diyen Balcı, amaçlarının, çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayıp yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Van'ı gelecek kuşaklara hazırlamaya çalışacaklarını ve bunu her alanda yapacaklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Eğitim başta olmak üzere bilimsel, kültürel ve sportif ve sanatsal anlamda, devletimizin ve milletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini yılmadan, yorulmadan kullanacağız. Öğretmenler benim en iyi arkadaşlarımdır onları bir sanatçı olarak görürüm. Bizim ana varlık sebebimiz öğretmenlerin önünü açmaktır. Onların hayatını ve yaşamını kolaylaştırmaktır çünkü onlar ülkemizin ve Van'ımızın en değerli varlıkları olan öğrencilerini yetiştiriyorlar."

AK Parti Milletvekili Abdullahat Arvas da Van'ın gençlerinin, üretim ve tasarım anlamında adından söz ettirecek çalışmalara imza attığını belirtti.

Arvas, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bu tür çalışmalara çok önem verdiğini ve desteklediğini aktardı.

İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise ocak ayında başladıkları projeyi "Kale" temalı gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Tarihi Van Kalesi'ni de bu şekilde tanıtmak istedik. Bu yarışmada gençlerimiz çeşitli tasarımlar yaparak, program yazdı. Biz de onların yaratıcı düşüncelerine katkı sunarak eğitim ortamına zemin hazırlamış olduk. Bu tür etkinliklerin ülkemizde mesleki ve teknik anlamda eğitimin niteliğinin artırılması, toplumsal anlamda farkındalık oluşturulması ve gençlerimizin yaratıcılıklarının ortaya çıkarılması bakımından faydalı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da bölgedeki genç nüfusa dikkati çekerek "Bu etkinliğimiz TRB2 Bölgesi Yazılım Harekatı Programı ve Van YYÜ İnnovan Girişimcilik Merkezi, teknoloji ve teknolojiye dayalı genç istihdamına ve dolayısıyla Kalkınma Ajansları Genç İstihdamı temasına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından 22 ekibi yarıştığı etkinlikte birinci olan projenin ekip üyelerine tablet, ikinci projeninkine bisiklet, üçüncü projeninkine ise akıllı saat hediye edildi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile bazı kamu kurum temsilcileri de katıldı.

Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi
Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi
Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi
Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi
Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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