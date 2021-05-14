Van'da İsrail protesto edildi - Son Dakika

Van'da İsrail protesto edildi

14.05.2021 13:56
Van'da İsrail protesto edildi, System.String[]

VAN'da Cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

VAN'da Cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yapılan açıklamayla İsrail protesto edildi.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde, Merkez Hz. Ömer Camisi'nde, cuma namazının ardından İsrail'in Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından içerisinde birçok STK'nın yer aldığı Sivil Dayanışma İnisiyatifi basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz okudu. Gündüz, günlerdir süren İsrail saldırılarında çok sayıda Filistinlinin şehit olduğunu söyledi. Gündüz şöyle konuştu:

"Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah'ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücadelelerinde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye, hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. İsrail'in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda; kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşgalci Siyonistler, Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, işgal polisiyle iş birliğiyle Filistinli kardeşlerimize linç girişiminde bulunmaktadır. Terörist Israil'in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Terör örgütü İsrail sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için bir beladır. Siyonist İsrail'in bu küstahça davranışlarının kaynağı Batı'dan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu, İslam Birliğinin kurulması adına ömrü boyunca çalışmalar yürüten ve İslam Birliği'nin mutlaka kurulması gerekliliğini bizlere miras olarak bırakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın; 'İsrail laftan anlamaz. Yalnızca güçten anlar' sözü bir kez daha haklılığını göstermiştir. Terör örgütü İsrail, Müslümanların gücünü görecek ve cehenneme sürülecektir. Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin"

Açıklamanın ardından, grup İsrail aleyhine slogan attıktan sonra dağıldı.


Van'da İsrail protesto edildi
Van'da İsrail protesto edildi
Van'da İsrail protesto edildi
Van'da İsrail protesto edildi
Van'da İsrail protesto edildi
Van'da İsrail protesto edildi
Van'da İsrail protesto edildi
Van'da İsrail protesto edildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da İsrail protesto edildi - Son Dakika


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