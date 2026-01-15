Van'da Kar Yağışı 363 Yolu Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da Kar Yağışı 363 Yolu Kapatıldı

Van\'da Kar Yağışı 363 Yolu Kapatıldı
15.01.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kar yağışı nedeniyle 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, karla mücadele sürüyor.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle kentte 180 mahalle ve 183 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığı Van kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri kendi sorumluluk alanında kar temizliği yaparken, belediye işçileri de cadde kenarlarındaki kar kütlelerini temizledi, park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Doğal Afet, Ulaşım, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kar Yağışı 363 Yolu Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Kameralar önündeki cinayette karar çıktı İşte 17’lik katillere verilen ceza Kameralar önündeki cinayette karar çıktı! İşte 17'lik katillere verilen ceza
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
İBB’de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor
Trump’a “Pedofili koruyucusu“ diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı Trump'a "Pedofili koruyucusu" diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı
Mourinho’nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle... Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek

10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
10:06
Genç futbolcu Galatasaray’ı karıştırdı
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 11:07:39. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Kar Yağışı 363 Yolu Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.