İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı

Haberin Videosunu İzleyin
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
08.12.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
Haber Videosu

Yurdun özellikle doğusunda etkili olan soğuk hava, kar yağışı olarak kendini gösteriyor. 3 ilde toplamda 62 yol, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava koşulları, yaşamı da olumsuz etkiliyor. Van, Hakkari ve Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kentlerde yağıştan sonra oluşan beyaz örtüyle mücadele sürüyor.

VAN

Van'da kar ve tipi sebebiyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yağışın etkili olduğu Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü. Kar nedeniyle beyaza bürünen Başkale'de vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

HAKKARİ

Kentte dün gün boyunca etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Beyaza bürünen kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 13 köy ve 30 mezra yolu kardan dolayı kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

Yüksekova ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi. Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede sürücüler, yokuşlu güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 117. Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, İpek Yolu Caddesi'nde kar temizleme çalışması yaptı.

MUŞ

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti. Varto'daki 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade eden Yentür, yolları açmak amacıyla ekiplerin sahaya indiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bahçesaray, Türkiye, Başkale, Dünya, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
İstanbul’un göbeğinde korkutan görüntü Binlercesi kıyıya vurdu İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
ABD’de yayımlanan analiz Türkiye’yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu ABD'de yayımlanan analiz Türkiye'yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu
Zirveye damga vurdu Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail’i küplere bindirecek çıkış Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış
Şanlıurfa’da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti Şanlıurfa'da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti
Fenerbahçe’ye Nelson Semedo’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber
Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

11:03
Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar’dan haber var
Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'dan haber var
10:35
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
10:32
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş’tan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 11:31:26. #7.13#
SON DAKİKA: İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.