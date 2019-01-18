Van'da Öğrencilerin Karne Sevinci

Van'ın Erciş, Çatak, Özalp ve Tuşba ilçelerinde karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Van'ın Erciş, Çatak, Özalp ve Tuşba ilçelerinde karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.



Erciş ilçesinde İzmir Ticaret Odası Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda düzenlenen törende, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, öğrencilere karne dağıttı.



Mehmetbeyoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Çocuklar; önünüzde çok uzun bir zaman var. Geleceğinizle ilgili planları iyi yapmalısınız. Bizler sizlerin her zaman yanınızda olacağız ve önünüzü açacağız." dedi.



Çatak ilçesinde 5 bin 900 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Sevgi Anaokulu ve Şehit Talha Musap Salçuk İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Serkan Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler veren Türkmen, "Bir toplumun geleceği, yetiştirdiği nesillerin aldığı eğitime bağlıdır. Bu anlamda biz de ilçemizde bütün mahallerimizde, okullarımızda bütün eğitim kurumlarımızda eğitim kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Sağlık ve huzurlu bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.



Özalp ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ve eşi Zekiye Vardar, öğrencilere karnelerini dağıttı.



Vardar, yaptığı konuşmada, öğrencilerin derslerini ihmal etmemelerini, güzel bir tatil geçirmelerini ve bol, bol kitap okumalarını istedi.



Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy da katıldı.



Tuşba ilçesindeki Kalecik ve Aile Kadın Merkezinde eğitim gören minik öğrencilere törenle karne dağıtıldı.



Anaokulu öğrencilerinin karne törenine katılan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, çocuklara hediyeler verdi.





Özgökçe, "Bugün sizin en mutlu gününüz. Tuşba Belediyesinin yapmış olduğu kreşte bugün karne günü. Hem hediyelerimizi hem de karnelerinizi vereceğiz. Sevgili öğrenciler başarılarınızın devamını diliyorum. Birden çok çocuğa bakan eğitim veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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