Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu - Son Dakika

VAN'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin, PKK/KCK terör örgütü üyelerini geri getirme/ikna çalışmaları sürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2014 yılında örgüte katılan H.B. isimli PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: