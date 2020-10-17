Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu - Son Dakika

Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu

17.10.2020 10:05
Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu, System.String[]

VAN'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.

VAN'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin, PKK/KCK terör örgütü üyelerini geri getirme/ikna çalışmaları sürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2014 yılında örgüte katılan H.B. isimli PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörle mücadele şube müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten H.B.'nin (2014 yılında katılım) ailesiyle irtibat kurularak, teslim olması sağlanmıştır. Emniyetteki işlemlerin ardından ailesiyle kavuşması sağlanan H.B., hakkında hazırlanan evraklarla adli makamlara sevk edildi."

Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu
Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu
Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu

Terör, Polis, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu - Son Dakika

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