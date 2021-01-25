Sağlıkçıların Kovid-19'la mücadelesi fotoğraflandı - Son Dakika

Sağlıkçıların Kovid-19'la mücadelesi fotoğraflandı

25.01.2021 12:25

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin zorluklarını ve hastaların yaşadığı sıkıntıları ortaya koymak amacıyla görev sırasında çektikleri fotoğrafları sergiledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin zorluklarını ve hastaların yaşadığı sıkıntıları ortaya koymak amacıyla görev sırasında çektikleri fotoğrafları sergiledi.

Van'da yürütülen Kovid-19 ile mücadele kapsamında, büyük bölümü pandemi servisine dönüştürülen hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hastaların sağlığına kavuşabilmesi için canla başla görev yapıyor.

Hastalıkla mücadelede aylarca ailelerinden ayrı kalan ve yakın mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşayan hastane çalışanları, görev başındayken yaşadıkları zorlukları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini çektikleri fotoğraf karelerine yansıttı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede kaybettikleri meslektaşlarını anmak ve farkındalık oluşturmak isteyen hastane çalışanları, geçen yıl nisan ayından bu yana Kovid yoğun bakım, Kovid acil ve Kovid numune kabul birimlerinde hastaların tedavi süreçleri ve onları tedavi eden sağlıkçıların virüse karşı verdiği mücadelenin yer aldığı fotoğrafları hastane girişinde sergiledi.

"Salgına karşı yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının yaklaşık 10 aydır canları pahasına insanların sağlığına kavuşması için mücadele verdiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarını güvende tutmak amacıyla koruyucu ekipmanlar ürettiklerini anımsatan İliklerden, şunları kaydetti:

"Çok sayıda hastayı iyileştirerek taburcu ettik. Maalesef kaybettiğimiz hastalar da oldu. Bölgede immün plazma tedavisini ilk başlatan hastanelerden birisi olduk. Atölyemizde maske, siperlik, kabinli sedye, numune alma kabini ürettik. Personelimizi virüse karşı korumaya çalıştık. Alınan önlemler sayesinde vaka sayısındaki düşüşler sağlık çalışanları olarak bizleri mutlu etti. Salgına karşı verdiğimiz mücadelede hastane müdür yardımcımız Mehmet Veysi Göz ve hemşire Özlem Şahin'i kaybettik. Bunun acısını ve hüznünü yaşıyoruz. Kaybettiğimiz personellerimizi sağlık şehidi olarak anıyoruz. Onların anısını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak istedik. Sağlık çalışanlarımızın yaşadığı zorlukları ve döktükleri alın terini bu sergiyle göstermek istedik."

"Nefes almak için çırpınan insanlarla karşılaştık"

Hemşire Mehmet Sait Aktan ise kentte ilk vakanın görülmesinin ardından Kovid-19 acil servisinde gönüllü olarak çalışmaya başladığını belirtti.

Bu süreçte nefes almak için çırpınan, nefes alamadığını işaretlerle anlatmaya çalışan ve öksürmekten cevap veremeyen çok sayıda hastayla karşılaştıklarını anlatan Aktan, şöyle konuştu:

"Kovid acil servisinde sabit kaldığım için sürekli sirkülasyon yaşanıyordu. Doktor, hemşire ve diğer personel arkadaşlarımız sabah, akşam değişiyordu. Yeni gelen ekibin adapte olabilmesi için onlarla sürekli çalıştım. Çoğu zaman hastanede uyumak zorunda kaldım. Sevdiklerimizi riske atmamak için ailemizden uzak durmaya çalıştık. Uzun süre çocuklarımın sesini sadece telefondan duyabildim. Bu süreçte mesai arkadaşlarımızı kaybettik. Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ama tüm hastaların sağlığına kavuşması için mücadelemize devam ediyoruz."

"Arkadaşlarımızın acısını yüreğimizde taşıyoruz"

Eğitim Hemşiresi Hatice Kübra Aslan da sağlık çalışanlarının salgına karşı verdiği mücadelenin çok önemli olduğunu düşündükleri için bu anları fotoğraflamak istediklerini dile getirdi.

Fotoğrafların ilerleyen zamanlarda hem bilimsel hem de sosyolojik çalışmalarda kullanılabileceğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Sahadaki sağlık çalışanlarının emeklerini ortaya koymak için böyle bir çalışma başlattık. Kovid-19'a karşı verilen mücadelede hastane müdür yardımcımızı ve hemşire arkadaşımızı kaybettik. Arkadaşlarımızın acılarını yüreğimizde taşıyarak görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte zorlular yaşayan onlarca hastayla karşılaştık. Çok zor süreçlerden geçtik. Bunların tekrarlanmaması için farkındalık oluşturmaya çalıştık."

Sağlıkçıların Kovid-19'la mücadelesi fotoğraflandı
Sağlıkçıların Kovid-19'la mücadelesi fotoğraflandı
Sağlıkçıların Kovid-19'la mücadelesi fotoğraflandı
Sağlıkçıların Kovid-19'la mücadelesi fotoğraflandı

Dursun Odabaş, Tıp Merkezi, Hastane, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlıkçıların Kovid-19'la mücadelesi fotoğraflandı - Son Dakika


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