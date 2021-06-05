"Tandır Yanıkları Çalıştayı" başladı - Son Dakika

Van'da tandır yanıkları ve dumanının insan sağlığına etkisinin tartışıldığı "Tandır Yanıkları Çalıştayı" başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bir kentin kendi sorunlarını konuşmasının sorunların çözümünde çok önemli bir basamak oluşturduğunu söyledi.

Son zamanlarda yapılan çalıştay ve sempozyumların bölge açısından olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Bilmez, "Tandır yanıkları ve dumanının yol açtığı sıkıntıların bugün tartışılması ve çözüm yollarının aranması bizim için çok değerli. Bütün sorunlarımızı konuşmaktan çekinmemeliyiz. Bütün çözümler önce sorunların tespitini yapmakla başlar. Tandır konusunda yerel yönetimlere de önemli görevler düşüyor." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de çalıştayın özellikle kırsal kesimde tandırdan kaynaklı sağlık sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Şevli, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki tandırlar ekmek pişirmede kullanılmak amacıyla yerde yapılıyor. Kadınlar tandırlarda eğilerek ekmek pişirdikleri için trajik olaylar yaşanıyor. Tandıra düşme sonucu ciddi yaralanmalar ve hatta ölümler yaşanabilmekte. Yerden yüksek tandırların yaygınlaştırılması lazım. Ayrıca tandır dumanına maruz kalan kadın hastalarda yemek borusu kanseri ve KOAH gibi rahatsızlıkların karşılaşıldığı bir gerçek."

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise özellikle tandır dumanının ciddi kronik hastalıklara yol açtığını belirterek, "Bölgede özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda görülen KOAH hastalığının en büyük nedenlerinden biri tandır dumanıdır. Tandır dumanı kadın ve çocuklarda ciddi riskler oluşturmaktadır. Tandırlara bağlı ciddi ölümler ve yanıklar oluşmakta. Yaklaşık bir ay önce Erciş ilçesinde 32 yaşında genç bir kadın tandıra düşerek hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yanık vakalarının çoğunluğunu tandır yanıkları oluşturmakta. Yüksek derecede ısıya bağlı göz, kalp ve cilt hastalıkları oluşturmakta. Bu üzücü olayların olmaması için bu çalıştayın önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya da telekonferansla katıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik'in de bölgede tandır ve olumsuz etkileriyle ilgili sunum yaptığı çalıştay, iki gün sürecek.

Çalıştaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve kurum müdürleri katıldı.