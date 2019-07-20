Son Dakika Haberleri: Van'da trafik kazası: 3 yaralı
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Van'da trafik kazası: 3 yaralı

22 dakika önce

Van'ın Gevaş ilçesinde Kuskunkıran Tüneli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde Kuskunkıran Tüneli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van- Bitlis kara yolundaki tünelde, plakaları öğrenilemeyen Murat Kara yönetimindeki otomobil ile Barış Bağlar yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, otomobillerde sıkışan sürücüler ile Fulya Önal'ı kurtardı.
Durumu ağır olan yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.
Bitlis, Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:22 Kaynak: AA
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