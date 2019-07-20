Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Van
'ın Gevaş
ilçesinde Kuskunkıran Tüneli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Van- Bitlis
kara yolundaki tünelde, plakaları öğrenilemeyen Murat Kara
yönetimindeki otomobil ile Barış Bağlar
yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD
ve sağlık ekipleri, otomobillerde sıkışan sürücüler ile Fulya Önal'ı kurtardı.
Durumu ağır olan yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.