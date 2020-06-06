Van'da trafik kazası, 4 yaralı - Son Dakika

Van'da trafik kazası, 4 yaralı

VAN - Van merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gevaş-Gürpınar-Edremit yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza sonrası yol kısmen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açılırken, polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.