Uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi - Son Dakika

Uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi

Van Büyükşehir Belediyesince, Gürpınar ilçesinde yapılan 14 kilometrelik su kanalı ile uzun yılllardır susuz olan tarım arazilerine can suyu verilmeye başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesince, Gürpınar ilçesinde yapılan 14 kilometrelik su kanalı ile uzun yılllardır susuz olan tarım arazilerine can suyu verilmeye başlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile ilçeye bağlı Kuşdağı Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Bilmez daha sonra tarım arazilerinin suyla buluşması için yaptıkları su kanalına ilk suyu bırakmak üzere vanayı açtı.

Bilmez, gazetecilere, yıl içerisinde özellikle tarımsal hizmetlere ağırlık verdiklerini söyledi.

"Artık kendi köylerinde geçimlerini temin edebilecekler"

İl genelinde 54 kilometre yeni kanallar yapıldığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Ana ağırlığımızı tarımsal birimimize verdik. Zaman zaman diğer birimlerimizin iş makineleri de tarımsalın emrine vererek bu sene açabildiğimiz kadar kanal ve gölet temizliği yaptık. Van genelinde 483 kilometre kanal temizliği yapıldı. 54 kilometrede kanal yapıldı. DAP destekli 4 tane sulama kanalı, 7 adet güneş enerjili sondaj koyusu vuruldu. Bu köyümüz tarım açısından elverişli bir köy. Tarımsal alanda kullanılmak üzere 14 kilometrelik bir kanal yapıldı. İnşallah köylümüz bundan sonra meyve ve sebzecilik alanında ciddi bir varlık gösterecek. Biz insanlarımızı kendi köyünde doyurabilecek, kendi köyünde geçimini temin edebilecek çalışmalar içerisinde olacağız. Bu projede görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Milletvekili Arvas ise Büyükşehir Belediyesine yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Belediyenin güzel hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Arvas, "Biz halkımıza hizmet etme noktasında söz vermiştik ve sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu topraklarımız su ile buluşacak." dedi.

Su sorunu giderilen mahallenin muhtarı Şahabettin Irtak da bugüne kadar sulanmayan 55 bin hektar arazilerinin bulunduğunu belirterek, "Bugüne kadar hiç su görmeyen toprağımız var. Bu topraklarımız su ile buluşacak. İnşallah bundan sonra süreç bizdedir. Biz ekip biçeceğiz ve bu hizmetin karşılığını vereceğiz." diye konuştu.

Bilmez'e ziyaretinde Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'da eşlik etti.

Uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi
Uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi
Uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi
Uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi

Milletvekili, Gürpınar, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi - Son Dakika

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