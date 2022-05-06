Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı

06.05.2022 15:39
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı

Van'ın Gürpınar ilçesinde pancar toplamaya gittikleri sırada mahsur kalan vatandaşlar, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde pancar toplamaya gittikleri sırada mahsur kalan vatandaşlar, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gürpınar ilçesinin Kuşadağı Mahallesi'ne bağlı Badilıgüle Yaylası'na çıkan vatandaşlardan 12'sinin aşırı yağmurdan etkilenmesi ve 2'sinin de kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonuncunda etkilenen vatandaşlara ulaşılıp herhangi bir sağlık sorununu olmadığı tespit edilerek köye bırakıldı.

Mahalle sakinlerinden İdris Erdoğan, eşi ve komşularının pancar toplamak için yaylaya gittiğini ifade ederek, "Pancar topladıkları sıra yoğun bir kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte dağda mahsur kalınca bize haber verdiler. Bizde yolun çamur olmasından dolayı kendi araçlarımızla gidemedik ve yetkililere haber verdik. Sağ olsunlar imdadımıza jandarma, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve Gürpınar Belediyesi ekipleri yetişti. Çok şükür önemli bir durum yok. Sadece bir kişi dağdan inerken ayağını burktu, onu da hastaneye kaldırdılar. Devletimizden Allah razı olsun, anında yanımızda oldular" dedi. - VAN

Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı
Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtardı - Son Dakika


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