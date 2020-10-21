Van'da zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgali yapan esnafı denetledi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgali yapan esnafı uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların rahat ve güvenli şekilde kaldırımlarda yürüyebilmeleri için Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İki Nisan ve Zübeyde Hanım caddelerinde yaya yolunu kapatan ve kaldırımları işgal eden iş yerlerini denetledi.

Yapılan kontrollerde kaldırım işgali yapan iş yeri sahipleri, yasal işlem uygulanacağı konusunda uyarıldı.

Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, yayaların rahat ve güvenli hareket etmesi için kaldırımların işgal edilmemesi gerektiğini belirterek, işgaller son buluncaya kadar denetimlerin devam edeceğini söyledi.