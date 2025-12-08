Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da - Son Dakika
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da

08.12.2025 06:35
Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, dün gece saatlerinde önce Van'da 4.6 sonra ise Antalya 4.3 büyüklüğünde korkutan sarsıntılar yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Van'daki depremle ilgili olarak 4 büyüklüğüne kadar varan artçıların oluşmasının mümkün olduğunu söylerken, "Daha büyük bir deprem yaratacak bir fay değildir" ifadelerini kullandı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkemiz bir beşik gibi sallanmaya devam ederken AFAD dün gece 2 korkutan haber verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22:17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 6,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD da depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

OKAN TÜYSÜZ: DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye yaptığı açıklamada bütün bölgede bir sıkışma olduğunu ve sarsıntının, 2011 Van ve 2023 depremlerinin sıkıştırdığı bir bölgede meydana geldiğini söyledi. Tüysüz, depremi büyük ihtimalle "sıkıştırmalı bir fayın" ortaya çıkardığını kaydetti.

4 büyüklüğüne kadar varan artçıların oluşmasının mümkün olduğunu söyleyen Tüysüz, "Daha büyük bir deprem yaratacak bir fay değildir. Bu bölgede (kuzeyde) çok büyük bir deprem yaratacak fay yoktur. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum. Sığ bir deprem olduğu için geniş bir alanda kuvvetli hissedilebilir" dedi.

ANTALYA 4.3'LE SALLANDI

Gece saat 03.31'de ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 20.75 kilometre olarak ölçüldü.

