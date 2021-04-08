Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek - Son Dakika

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 7'nci haftada da sürdürdü. Geçen hafta 23 ailenin katıldığı eyleme bu hafta Diyarbakır'dan destek için gelen 12 aile geldi. Sık sık PKK ve HDP aleyhine slogan atan aileler, çocuklarını HDP'den isterken, HDP'liler ise yüksek sesle müzik açarak, ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.

Van'da çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 7'nci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP Van binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Geçen hafta 23 ailenin olduğu eyleme, bu hafta Diyarbakır'dan gelen 12 aile de destek verdi.