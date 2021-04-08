Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek - Son Dakika

Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

08.04.2021 15:21
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek, System.String[]

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 7'nci haftada da sürdürdü.

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 7'nci haftada da sürdürdü. Geçen hafta 23 ailenin katıldığı eyleme bu hafta Diyarbakır'dan destek için gelen 12 aile geldi. Sık sık PKK ve HDP aleyhine slogan atan aileler, çocuklarını HDP'den isterken, HDP'liler ise yüksek sesle müzik açarak, ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.

Van'da çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 7'nci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP Van binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Geçen hafta 23 ailenin olduğu eyleme, bu hafta Diyarbakır'dan gelen 12 aile de destek verdi.

'TERÖRİSTLER, OĞLUMUN ELİNİ KOLUNU BAĞLAYARAK İNFAZ ETTİLER'Diyarbakır'da 584 gündür 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için HDP il binası önündeki eyleme katılan Necibe Çiftçi, "Benim bir oğlumu şehit ettiler, bir oğlumu dağa kaçırdılar. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşıyoruz. Oğlum 4 çocuk babasıydı. Dağa kaçırılan kardeşinin peşinden dolaştığı için bir gece bir grup PKK'lı bizim eve saldırıp, gece yarısı benim oğlum Sami'yi içerden çıkardı. Götürdüler bir ahıra elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Günlerdir kardeşinin peşinde dolaştığı için. Allah bu zulmü kabul etmesin. İnşallah Allah'ın izni ve devletin gücüyle biz çadır anneleri kazanacağız. Biz HDP'yi yok edeceğiz. 22 Temmuz 2017'de oğlumu şehit ettiler. Diğer oğlum da 2015 'te dağa kaçırıldı. Okulların açılmasına 15 gün kala kaçırıldı. Oğlumu HDP alıp PKK'ya kaçırdı. Şemdinli'de kaçırdılar" dedi.'PKK MARŞI ÇALARAK BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'Diyabarkır'dan eyleme katılan ve oğlu Özkan 2015'te dağa kaçırılan Süleyman Aydın ise, "584 gündür Diyarbakır'da evlat nöbeti tutuyoruz. Bugün de Van'daki ailelere destek için geldik. HDP kendi Kürt halkına provakasyon yapıyor. Bu HDP yöneticileri sözde Kürtlerin temsilcileridirler. Bunlarda hiç vicdan yoktur. Biz Diyarbakır'da nöbet tutan aileler olarak Van'da ve Şırnak'ta nöbet tutan ailelerin yanındayız. Müzik çalarak sesimizi bastırıyorlar. Ayıptır. Hani Kürtleri temsil ediyorlardı. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Görüyorsunuz bize PKK marşı çalıyorlar. Hiç mi vicdan yok bunlarda? Biz sonuna kadar bunların kapılarında ayrılmayacağız. Çocuklarımızı almadan bu eylemlerimizi bitirmeyeceğiz" diye konuştu.'HDP'NİN BİR KAPISI MECLİS'E, BİR KAPISI DA KANDİL'E AÇILIYOR'Çocuğu Mustafa 2018'de dağa kaçırılan Ayşegül Biçer de, "2019'dan bu yana Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyorum. Hakkım olan evladımı isterken hakarete uğruyorum. Ben bir Kürdüm. Madem ki, TBMM'de biz Kürtlerin temsilcisiyiz diyorlar. Benim hakkım olan evladım nerede ? Ben hakkım olan evladımı PKK'nın uzantısı HDP'den almadan davamdan vazgeçmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin ki; HDP'nin ön kapısı Meclis'e, arka kapısı da Kandil'e açılıyor. Artık doğu ve güneydoğu halkı bunu iyi bilsin ki, gözünüzü açın ve bize destek verin. Bitirirse anneler PKK'yı bitirir" dedi.HDP önündeki eyleme katılan aileler, müzik çalarak seslerini bastırmak isteyen HDP'lilere tepki amaçlı binaya girmek istedi. Ancak polis izin vermedi.

Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek
Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'daki annelerin evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek - Son Dakika


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