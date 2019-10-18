Son Dakika Haberleri: Van'daki terör saldırısı
Son Dakika Güncel Van'daki terör saldırısı

Van'daki terör saldırısı

33 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Van'daki terör saldırısı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Van'daki uğurlama töreninin ardından helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Akkoyunlu Camisi'ne getirildi.

Burada cuma namazının ardından düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı ve şehit Öztürk'ün öz geçmişi okundu.

İl Müftü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Öztürk'ün naaşı cenaze arabasına taşındı.

Cenaze arabasına eşlik eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

Abdurrahman Gazi Şehitliği'ne getirilen evli ve bir çocuk babası şehit Öztürk'ün naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı
YPG/PKK'nın kimyasal silah yalanına BM'den yanıt: Bize bu yönde ulaşan bilgi yok Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:04:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'daki terör saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]