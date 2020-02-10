Van Ferit Melen Havalimanı'nda 109 gram metamfetaminle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Ferit Melen Havalimanı'nda 109 gram metamfetaminle yakalandı - Son Dakika

Van Ferit Melen Havalimanı'nda 109 gram metamfetaminle yakalandı

6 saat önce

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek isteyen yolcunun yapılan üst aramasında, 3 roll on (bilyeli deodorant) içine gizlenen 109 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda 109 gram metamfetaminle yakalandı, System.String[]

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek isteyen yolcunun yapılan üst aramasında, 3 roll on (bilyeli deodorant) içine gizlenen 109 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Van'dan Anakara'ya gitmek üzere havalimanına gelen S.A.'nın üzerini, yolcu giriş kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine detaylı aradı. S.A.'nın yapılan üst aramasında, 3 roll on içine gizlenen 109 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ uyuşturucu madde nakletmek' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ferit Melen, Ankara, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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