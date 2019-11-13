Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla yorumlanıyor

MERSİN'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini mozaik tabloya dönüştürüyor.

Ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan 2 ay önce gönüllü olarak Mezitli Belediyesi için Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu mozaik sanatına yansıtmaya karar verdi. İkili, 6 parçadan oluşan 2 aydır üzerinde çalıştıkları tabloyu 15 günlük çalışmadan sonra bitirmeyi hedefliyor. Tamamı yaklaşık 450 bin, 8 milimetrelik cam mozaikten oluşan Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si belediyenin belirlediği alanda sergilenecek. Ressam Arzu Koraltan, projeyi sanatçılar olarak gönüllü olarak yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmada 8 milimetrelik cam mozaikler kullanıyoruz. Çalışmada ortalama 20 renk bulunuyor. 20 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Bunun için Mezitli Belediyesi Viranşehir sahilindeki parkta bir duvar hazırladı. Bittiği zaman oraya monte edilecek ya da kendi tercihlerine göre başka bir yere, belediye binasına da alınabilir. Ortalama 2 aydır üzerinde çalışıyoruz. Çalışma 6 parçadan oluşuyor. Şu anda 5 parçasını bitirdik. Bir parçamız daha kaldı. Bir hafta 10 günlük çalışmadan sonra onu da tamamlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.