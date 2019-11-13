Son Dakika Haberleri: Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla yorumlanıyor
Son Dakika Kültür Sanat Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla yorumlanıyor - Son Dakika

Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla yorumlanıyor

7 saat önce

MERSİN'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini mozaik tabloya dönüştürüyor.

Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla yorumlanıyor, System.String[]

MERSİN'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini mozaik tabloya dönüştürüyor.

Ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan 2 ay önce gönüllü olarak Mezitli Belediyesi için Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu mozaik sanatına yansıtmaya karar verdi. İkili, 6 parçadan oluşan 2 aydır üzerinde çalıştıkları tabloyu 15 günlük çalışmadan sonra bitirmeyi hedefliyor. Tamamı yaklaşık 450 bin, 8 milimetrelik cam mozaikten oluşan Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si belediyenin belirlediği alanda sergilenecek. Ressam Arzu Koraltan, projeyi sanatçılar olarak gönüllü olarak yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmada 8 milimetrelik cam mozaikler kullanıyoruz. Çalışmada ortalama 20 renk bulunuyor. 20 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Bunun için Mezitli Belediyesi Viranşehir sahilindeki parkta bir duvar hazırladı. Bittiği zaman oraya monte edilecek ya da kendi tercihlerine göre başka bir yere, belediye binasına da alınabilir. Ortalama 2 aydır üzerinde çalışıyoruz. Çalışma 6 parçadan oluşuyor. Şu anda 5 parçasını bitirdik. Bir parçamız daha kaldı. Bir hafta 10 günlük çalışmadan sonra onu da tamamlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.


Vincent Van Gogh, Van Gogh, Melikşah, Mezitli, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti
Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:48:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla yorumlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]