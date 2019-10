Van Gölü binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı ve Kasımbağı mahallelerinin Van Gölü kıyılarında yoğunlukla görülen binlerce flamingo, çevre il ve ilçelerden gelen kuş ve doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflanıyor. Bitlis 'in Ahlat ilçesinden Erciş ilçesine gelen doğa fotoğrafçısı Bahadır Çapan, her yıl flamingo fotoğrafları çekmek için Çelebibağı ve Kasımbağı kıyılarına geldiklerini söyledi. Çapan, "Doğa fotoğrafçılığı ile ilgileniyorum. Boş zamanlarımda fotoğraf çekiyorum. Bugünde Van'ın Erciş ilçesine flamingo fotoğrafı çekmeye geldik. Kuş fotoğrafı da çektiğimiz için arşivimizde olması gereken fotoğraflardan olduğunu düşündük ve bugün buraya geldik" dedi.

Van Gölü , her yıl İran 'ın Urumiye Gölü'nden gelerek yaklaşık 5 ay boyunca konaklayan binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

