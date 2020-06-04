Van Gölü Havzası'ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Van Gölü Havzası'ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor

Van Gölü Havzası'ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor BEÜ Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı: "Türkiye'de bulunan 400 kelebek türünden 230'u Van Gölü Havzası'nda uçuyor" "Van Gölü Havzası'nda bulunan en değerli kelebek türleri;

Van Gölü Havzası'ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor

BEÜ Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı: " Türkiye'de bulunan 400 kelebek türünden 230'u Van Gölü Havzası'nda uçuyor"

"Van Gölü Havzası'nda bulunan en değerli kelebek türleri; 'Romanov Gelinciği', 'Step Fistosu', 'Zegris' ve 'Rozenin Çokgözlüsü'dür"

BİTLİS - Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nın kelebek türleri kayıt altına alınıyor.

Türkiye'de tespit edilen 400'den fazla kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü Havzası, endemik türlerle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Van ve Bitlis'teki doğa fotoğrafçıları ile kelebek gözlemcileri de her yıl nisan ayı başından eylül ayı sonuna kadar olan 6 aylık zaman diliminde farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor. Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kelebeklerin tür olarak yoğun yaşadığı yerlerden birinin Van Gölü Havzası olduğunu söyledi. Oktay Subaşı; el değmemiş doğası, yüksek dağları, sulak alanları, çayır ve meraları, zengin bitki örtüsü, zirai ilaçlamanın diğer bölgelere göre daha az yapılması gibi faktörlerin Van Gölü Havzası'ndaki popülasyon ve tür çeşitliliğinin zenginliğini artırdığını ifade etti.

20 yıldır Van Gölü Havzası'nın kelebek türlerini fotoğrafladığını belirten Subaşı, özellikle "Romanov Gelinciği", "Step Fistosu" ve "Zegris" gibi endemik ve değerli kelebek türlerinin Bitlis bölgesinde, "Rozenin Çokgözlüsü" türünün de Van'da yaşadığını ifade etti.

"Bitlis ve Van'da Türkiye'nin her yerinde görülemeyen çok önemli kelebek türleri uçuyor"

Adilcevaz ilçesinde belirlenen alanlarda kelebek çekimleri yapan Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, "Boş zamanlarımda fotoğrafçılığı hobi olarak yapmaktayım. Daha çok doğa fotoğrafçılığıyla uğraşmaktayım. Uzun yıllardır Van Gölü Havzası'nda uçan kelebek türlerini fotoğraflamaktayım. Van Gölü Havzası Türkiye'deki uçan toplam kelebek türü sayısı açısından önemli bir çeşitliliğe sahip. Türkiye'deki toplam tür sayısı 400'ü aşkın, Van Gölü Havzası'nda da bu kelebeklerin 230'dan fazlası şu ana kadar kayıt altına alınmış durumda. Gerek Bitlis'te ve Van ilinde Türkiye'nin her yerinde görülemeyen çok önemli kelebek türleri uçmaktadır. Bu özelliği ile birçok doğa fotoğrafçısı, kelebek gözlemcisi bu kelebekleri görmek ve fotoğraflamak için Van Gölü Havzası'na geliyor. Bu yıl pandemiden dolayı maalesef çok fazla kelebek gözlemcisi gelemedi. Ama bu süreç inşallah en kısa zamanda biterse yine birçok kelebek gözlemcisi bölgemizde uçan bu güzel kelebek türlerini kayıt altına almak için geleceklerdir. Van Gölü Havzası'nda 230'a yakın kelebek türünün uçtuğunu belirtmiştim. Bu türler içerisinde bazıları endemik türler, yani sadece Van Gölü Havzası'nda görülebilen türler. Daha çok bu türler için kelebek gözlemcileri tarafından bölgemiz ziyaret ediliyor. Bunlardan birkaç tanesinden bahsedecek olursak, şu an bulunduğumuz arazide 'Romanov Gelinciği' kelebeğinin uçuş dönemindeyiz. Bu kelebek Van Gölü Havzası'nda görülebilmektedir. Kelebeklerin uçuş dönemleri farklıdır. Her kelebeği aynı mevsimde görme imkanımız yok. Bitki türüne ve besin bitkisine göre kelebekler farklı dönemlerde uçabilmekteler. Şu an bulunduğumuz arazide Romanov Gelinciği, onun dışında Step Fistosu ve Zegris gibi güzel kelebek türlerinin uçuş dönemindeyiz. Yine Van ilinde de önemli kelebek türleri uçmaktadır. Bunlardan 'Rozenin Çokgözlüsü', yine 'Şehzade' kelebeği, 'İran Ateşi' gibi türler Türkiye'de sadece bu bölgede görülebilmektedir. Bu da kelebek gözlemciliği ile uğraşan birçok doğa fotoğrafçısının bölgemizi ziyaret etmesini sağlıyor" dedi.

"Bitlis'te 200'e yakın kelebek türü uçuyor"

Van Gölü Havzası'nda uçan kelebek türlerinin çoğunun Bitlis bölgesinde görüldüğüne dikkat çeken BEÜ Öğretim Görevlisi Subaşı, "Van Gölü Havzası'nda uçan 230 tür kelebeğin 200'e yakını Bitlis'te uçuyor. Ben şu ana kadar 150'den fazla kelebek türünü fotoğrafladım. Amacım Bitlis'te uçan tüm kelebek türlerini fotoğraflamak. Aynı zamanda Van ilinde zaman zaman belirlediğimiz arazilere giderek kaydı alınmayan kelebek türlerini fotoğraflamaya çalışıyoruz. Bugün düşündüğümüz türlerin hepsini arazide bulduk. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla yıl boyunca kelebek türlerini fotoğraflamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kelebekleri fotoğraflarken de çok keyif alıyoruz"

Doğa fotoğrafçısı Bahadır Çapan da, öğretmen olarak görev yaptığını belirterek, "Boş zamanlarımda fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Bugün Adilcevaz sahillerine kelebek fotoğrafları çekmeye geldik. Doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğimiz için değerli türlerden olan 'Romanov Gelinciği' ve 'Zegris' gibi kelebekleri fotoğraflamaya, bunun yanında arazide 'Step Fistosu' ve benzeri değerli türlerin fotoğraflarını çekmeye geldik. Belirlediğimiz bölge ve arazileri gezerek bu kelebek türlerini fotoğraflıyoruz. Kelebekleri fotoğraflarken de çok keyif alıyoruz" dedi.

Van Gölü Havzası'ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor

Van Gölü Havzası, Türkiye, Subaşı, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 07:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Gölü Havzası'ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor - Son Dakika

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