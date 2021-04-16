Van Gölü'nde, yasağın ilk gününde, 3 ton inci kefali ele geçirdi - Son Dakika

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen nesli koruma altındaki inci kefalinde av yasağının ilk gününde denetimler yapıldı. Dron destekli denetimlerde ele geçirilen manyat tipi ağdaki 3 ton canlı balık tekrar suya bırakıldı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinde üreme dönemine girilmesi nedeniyle 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağıyla birlikte denetimlere de başlandı. İlk denetim Van'ın Muradiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, suyu Van Gölü'ne dökülen Bendimahi Çayı'nda yapıldı. Denetimlere İl jandarma, Edremit Bot Timi, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. Dron da kullanılan denetimlerde Asayiş Bot Timi, botlarla sazlıkların arasında kaçak avlananlar olup olmadığını kontrol etti. Diğer ekipler ise karadan destek verdi. Yapılan ilk denetimde, 200 metre uzunluğunda manyat tipi ağda 3 ton canlı balık ele geçirildi. Balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.

JANDARMA VE TARIM EKİPLERİ 7/24 İNCİ KEFALİ NOBETİNDE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyunda yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olduğunu belirtti. Demir, şunları söyledi:

"15 Nisan itibari ile Van Gölü'nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefalinin üreme göçü başladı. Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara giren inci kefali balığı av yasağı denetimlerini Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarmanın ilgili birimleri ile yapıyoruz. Bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda 11 araç kiralanarak il jandarma ve emniyet ekiplerine dağıtılarak av yasağında 7/24 kullanılmak üzere onlarla birlikte balığımızı koruyacağız. Bir manyat ağının yaklaşık yakalayabileceği balık miktarı 1 ton ile 3 ton arasında değişebilir. Bugün jandarma ekipleri ile yaptığımız denetimlerde 200 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ile ağa takılı 3 ton balık ele geçirdik. Canlı balıkları tekrar suya bıraktık. Çayın yüzeyinde botlarla, havadan ise dron ile yapılan denetimlerde sazlık alanlardaki kaçak balık avlayanlar daha çabuk tespit edilebiliyoruz. İnci kefalinin korunması için gece gündüz demeden çalışacağız."