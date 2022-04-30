Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı

30.04.2022 15:03
Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı

Van'da birçok ilden gelen fotoğraf tutkunları ile doğaseverler, baharın tonlarına bürünen ve binlerce martıya ev sahipliği yapan Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nı gezdi.

Van'da birçok ilden gelen fotoğraf tutkunları ile doğaseverler, baharın tonlarına bürünen ve binlerce martıya ev sahipliği yapan Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nı gezdi.

Kış mevsiminde kar altındaki Çarpanak Adası, ilkbaharda Van Gölü'nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Her yıl nisan ve mayısta açmaya başlayan çiçeklerle etkileyici görünüme kavuşan ada, gölün maviliği ve karlı Süphan Dağı ile bütünleşiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında farklı illerden gelen fotoğrafçı ve doğaseverler, Çitören Mahallesi'nde bir saat süren tekne yolculuğunun ardından adaya ulaştı.

Eşsiz güzelliği görüntülemek için adayı ziyaret eden fotoğrafçılar, tarihi ve doğal güzellikleri ile yumurtlama dönemindeki martıları kayıt altına aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, AA muhabirine, kentin saklı kalmış güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Birçok ilden gelen 80 fotoğraf tutkunu ile adaya geldiklerini anlatan Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"18-22 Mayıs'ta ilimizde foto maraton düzenliyoruz. Bu etkinlik öncesi fotoğrafseverleri buraya getirdik. İlimizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtma gayretindeyiz. Bu anlamda buraya gelenler adanın kendine has güzelliğiyle karşılaştılar. Martıların en yoğun olduğu döneme denk geldik. Baharın başlangıcı ve her yer yemyeşil. Burada çekilecek görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılarak ilimize tanıtım anlamında önemli katkı sağlanacak."

Kültür Şube Müdürü Muhlis Kaya, "Buradaki temel amacımız Van Gölü havzasını Türkiye ve uluslararası anlamda tanıtmak. Buradaki güzel görseli fotoğrafçılarla buluşturduk. Doğanın korunmasına dikkati çekmek istedik. Herkes çok memnun ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Adanın doğal güzelliğine hayran kaldığını dile getiren fotoğraf tutkunu Selim Çelik de "Martıların yumurtlama dönemine denk geldik. Yeşil ve mavinin tüm tonlarının buluştuğu bu yerde doğa bize muhteşem bir ziyafet sunuyor. Martıların sesi, doğanın kokusu bizleri büyüledi." dedi.

Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı
Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı
Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı
Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı
Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı

YORUMLAR
500
VAN GÖLÜ İÇİN BU KEZ DE KADINLAR YÜRÜYECEK VAN GÖLÜ İÇİN BU KEZ DE KADINLAR YÜRÜYECEK İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı

Çarpanak Adası, Van Gölü, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement