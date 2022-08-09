10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

09.08.2022 19:02
10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Ağustos 2022 günü Erciş ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'Kasten Öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs, yapılan takip sonucu bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda yakalanmış olup, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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