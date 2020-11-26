Van özlenen hizmetlere görevlendirmeyle kavuştu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki vatandaşları özlenen hizmetlerle buluşturuyor.

Yıllardır ihmal edilen belediyecilik hizmetleriyle vatandaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gelir seviyesini artıran, yaşam kalitesini yükselten ve kentin değerlerini ön plana çıkaran hizmetlere ağırlık verdi.

Canlı yayınlanan ihaleler, yapılan anketlerde en çok dile getirilen sorunları önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediye, Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, vahşi depolamaya son veren Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi, 130 kilometre sıcak asfalt, prestij caddeler, tarımsal sulama kanalları, turizm imar planı ve daha birçok projeyle kentin kalkınmasına öncülük etti.

"Kaynaklarımızı verimli kullanmaya çalıştık"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planladıkları projelerle ilgili ihalelerin belediyenin internet sayfasından canlı yayınlandığını ve böylece isteyen herkesin ihaleyi takip edebildiğini söyledi.

Kentin son zamanlarda çok önemli yatırım ve hizmetlere kavuştuğunu aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren üzerinde durduğumuz en önemli şey belediyede kurumsal yapıya gitmek, belediye kaynaklarını en verimli kullanmak ve her işimizi şeffaf bir şekilde yapmaktı. Bu sözü vatandaşımıza verdik ve yerine getirdik. Açık ihale ve elektronik ihale sistemine geçtik. Bütün ihalelerimiz ve meclis kararlarımız web sayfamızda canlı olarak yayınlanmakta. Her ihalemizin sonucunu da hangi firmada yüzde kaç kırımla kaldığı kamuoyuyla paylaşılmakta. Vatandaşların bizden ciddi anlamda bir şeffaflık talebi var. Bunu yerine getirmeye ve kaynaklarımızı verimli kullanmaya çalıştık."

"Daha temiz kıyılara kavuşuyoruz"

Çevre konusunda duyarlılık göstererek Van Gölü'nü kirletmekten kurtaracak İleri Biyolojik Arıtma Tesisini hayata geçirdiklerini belirten Bilmez, "Aralık ayı sonunda bu projemizi devreye alacağız. Bunun bize maliyeti 170 milyon liranın üzerinde. Van Gölü'ndeki sahil bandında 300'ün üzerinde ahır var. Bu ahırları yıkmaya başladık. Tuşba, Edremit ve İpekyolu Belediyelerimiz de ellerini taşın altına koydular. Vanlılar da ilk kez ahırların yıkılması konusunda ciddi destek verdi. Bu çalışmalarla inşallah daha temiz kıyılara kavuşacağız." dedi.

Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi'nde turizmin imar planı hazırladıklarını ve çalışmanın tamamlanmasıyla kentte önemli tesislerinin inşa edileceğini vurgulayan Bilmez, konaklama anlamındaki sıkıntıların çözülmesi için bu tür çalışmaların değerli olduğunu ifade etti.

"Artık Van'ın çöpünden gelir elde ediyoruz"

Bilmez, önceki senelerde 30 büyükşehir arasında çöpünü "vahşi depolama" yöntemiyle toplayan tek ilin Van olduğunu dile getirerek, "Kent merkezine çok yakın bir yerde 3 milyon metreküp vahşi depolama alanı vardı. Geçen yıl bir firmayla anlaşıp iki etaplı bir proje başlattık. Mevcut yerin ıslah edilmesini sağladık. İkinci aşama ise kentin tüm çöpünü bu merkezde ayrıştırıp ekonomiye kazandırmayı planladık. Projemizin birinci kısmı tamamlandı. Artık Van'ın çöpünden gelir elde ediyoruz." şeklinde konuştu.

"130 kilometre sıcak asfalt"

Kırsal mahallelerin yollarında yıllardır devam eden sorunların çözülmesi konusunda ciddi bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bilmez, bu yıl içinde ilçelerdeki grup yollarına yaklaşık 130 kilometre sıcak asfalt döktüklerini bildirdi.

Artık sathi kaplama yapmadıklarını, kaynakları sıcak asfalt için kullandıklarını aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Kent merkezinde de birçok yolu prestij caddelere dönüştürdük. Bu yollarımızda kaldırım, asfalt ve ışıklandırma işlemleri bitti. Milli Egemenlik Caddesi'nde yol, kaldırım ve ışıklandırma sistemi yapıldı ayrıca Hacıbekir yolunu Kazım Karabekir yoluyla birleşip Soydan Kavşağı'na kadar olan kısmını da aynı şekilde tamamlandık. Kışın tahrip olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri de yenilendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tarımsal alana önem verdik. 102 kilometre beton sulama kanalı yaptık. 483 kilometre sulama kanalını ve 61 sulama göletini temizledik."

Yöredeki yetiştiricilerin hayvanlarının su ihtiyacının çözümü için çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda güneş enerjili hayvan sulama projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Bilmez, "Güneş enerjisiyle çalışan 7 sondaj kuyusunu devreye aldık. 1650 kilometre arazi ve yayla yolu açtık. Vatandaşlarımızı üretime teşvik ettik. Çok verimli bir yıl geçirdik. Yine yaşlılarımız, kadınlarımız ve çocuklarımız için sosyal alanlarda birçok projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.