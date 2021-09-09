Van'da polis ekiplerinden kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını yapmak ve daha fazla kadına ulaşmak için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Ç.E. isimli mağdur kadını yaşadığı evde ziyaret etti.

KADES uygulaması hakkında kendisi ve ailesini bilgilendiren ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.