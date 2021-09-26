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VAN VALİSİ BİLMEZ: TAZİYELERDE YEMEK YASAKLANDI, UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK - Son Dakika

VAN VALİSİ BİLMEZ: TAZİYELERDE YEMEK YASAKLANDI, UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK

26.09.2021 11:41

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, taziyelerde yemek ikramının İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandığını söyledi.

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, taziyelerde yemek ikramının İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandığını söyledi. Bilmez, "Taziyelerde çay ve su ikramı olabilecek ancak yemek yenilmeyecek. Güvenlik güçlerimiz, özellikle öğle saatlerinde taziye denetimi yapacak. Uyarılara rağmen uymayanlara cezai ve adli işlem yapılacak" dedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanarak, pandemi süreciyle ilgili değerlendirme yapıp, yeni karar aldı. Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Müftü Yardımcısı Sacit Emiri, Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, Eczacı Odası Başkanı Fikret Baransel, Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer, Büyük Şehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkan Vekili Sedat Ünal katıldı.

'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAMAMIZ LAZIM'

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, aşılama oranında Van'ın hala Türkiye ortalamasının altında olduğunu, bu oranın yükseltilmesi için de kurumların uyum içinde seferber olacaklarını söyledi. Geçen aylarda vakaların çok yüksek olduğunu fakat şu an azalış olduğunu belirten Bilmez, " Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı gibi 100 bin kişide görülen vaka sayımız 46. Vaka sayılarımızda azalış var. Hastanelerdeki doluluk oranlarında da olumlu anlamda bir iyileşme var. Normal servis doluluk oranlarımız yüzde 15, yoğun bakımın ise yüzde 30 civarında. Bu oran geçen ay yüzde 90'lar civarındaydı. Bundan dolayı tedbirleri elden bırakmamamız lazım" diye konuştu.

TAZİYELERDE YEMEK YASAĞI

Havanın soğumasıyla taziye yemeklerinin kapalı alanlarda yapıldığını anlatan Vali Bilmez, yemek ikramının İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandığını söyledi. Bilmez, "Taziyelerde toplu yemekte bulunulmaması için bugün özellikle bir karar aldık. Bu kararımız bütün taziye yerlerine tebliğ edilecek. Taziyelerde çay ve su ikramı olabilecek ancak yemek yenilmeyecek. Güvenlik güçlerimiz özellikle öğle saatlerinde taziye denetimde bulunacak. Uyarılara rağmen uymayanlara cezai ve adli işlem başlatılacak" dedi.

Bölgede düğünlerin de artık azaldığını belirten Vali Bilmez, düğünlerde gerekli tedbirler, kişi sayısı ve süre konusunda biraz daha dikkatli olunmasını istedi. Sağlık emekçilerinin gece gündüz çalıştığına da dikkat çeken Bilmez, "Onların bu emeğine olan saygımız için, esnafımızın tekrar sıkıntı yaşamaması için bizim kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu.

Çocukların okullarıyla öğretmenleriyle uzun süre buluşamadığını belirten Bilmez, "Okullarda kesintinin olmaması için bizim aşı olmamız, çevremizde aşı olmayanları aşı olmaya ikna etmemiz gerekiyor. Bu konuda tüm siyasi partilerimiz, meslek odalarımız, derneklerimiz, vakıflarımız, kanaat önderlerimiz, kurum amirlerimiz hepimizin el ele verip bir seferberlik başlatmamız ve bu hastalığı yenmemiz lazım" dedi.

'13 ÖĞRETMEN VE 20 CİVARINDA ÖĞRENCİMİZ POZİTİF OLDU'

Okulların şu an eğitime devam ettiğini belirten Vali Bilmez, "Bugüne kadar korktuğumuz okullarda vaka sayısında bir artış görmedik ama yer yer bazı okullarımızda vakalarımız oldu. Vaka olduğu zaman o sınıftakileri yakın temaslı kabul edip izole ediyoruz ama diğer sınıflarda eğitime devam ediyoruz. Bugüne kadar 13 öğretmende ve 20 civarında da öğrencimizde pozitif vaka tespit edildi. İlimizdeki öğretmen sayısı 19 bin, öğrenci sayımız 330 bin civarındadır. Rakamı düşündüğümüzde şu an durumumuzun iyi olduğunu söyleyebilirim ama havaların soğumasıyla birlikte bir riske de maruz kalabiliriz. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Üniversitemiz yeni açıldı. Rektörümüz ve rektör yardımcıları ciddi anlamda üzerinde durmakta. İnşallah üniversitenin açılışındaki ilk 2-3 haftada da bir vaka artışımız olmazsa bundan sonra daha sonra bir artış beklemiyoruz. Kurallara uyma konusunda duyarlı davranan Van halkına teşekkür ediyorum. Aynı duyarlılığı aşı konusunda da göstermelerini bekliyorum" diye konuştu.

VAN VALİSİ BİLMEZ: TAZİYELERDE YEMEK YASAKLANDI, UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK
VAN VALİSİ BİLMEZ: TAZİYELERDE YEMEK YASAKLANDI, UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK
VAN VALİSİ BİLMEZ: TAZİYELERDE YEMEK YASAKLANDI, UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK
VAN VALİSİ BİLMEZ: TAZİYELERDE YEMEK YASAKLANDI, UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Hıfzıssıhha Kurulu, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN VALİSİ BİLMEZ: TAZİYELERDE YEMEK YASAKLANDI, UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN VALİSİ BİLMEZ: TAZİYELERDE YEMEK YASAKLANDI, UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK - Son Dakika
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