Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı - Son Dakika

Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı

7 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ferit Melen Merkez Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı.

Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ferit Melen Merkez Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı.


Hizmete açılan kütüphanede incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İsmail Çetinkaya'dan bilgi aldı. Ferit Melen Merkez Kütüphanesinde bulunan 528 kişi kapasiteli çalışma salonlarını gezen Rektör Şevli, burada öğrencilerle sohbet etti.


Van YYÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 2011 yılında yıkılan ve yerine yenisi yapılan kütüphane binasının hali hazırda 3 fakültede bulunan kütüphane şubelerinden tıp fakültesi kısmının Ferit Melen Merkez Kütüphanesine taşındığı vurgulanarak, "İlahiyat ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerindeki şube kütüphanelerinin taşınması için de çalışmalar devam ediyor. Kitaplarımızın çoğu tıp fakültesi kütüphanesindeydi. Taşıma işlemini öğrencilerin mağdur olmaması için tıp fakültesinde sınavların bitiş tarihi olan 17 Ocak'tan sonra başlattık. Şu an kütüphanemiz hem öğrencilerimiz hem de araştırmacılarımız için kısmen de olsa hizmete girmiştir. Bahar yarıyılının başladığı bugün hizmete giren kütüphanemiz, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için hayırlı uğurlu olsun" denildi.


Kütüphane ziyaretinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ile Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, YYÜ Öğrenci Konseyi yönetimi de hazır bulundu. - VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ferit Melen, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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